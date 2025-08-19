Все новости Уфы и Башкортостана
В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками

21:36, 19 авг 2025

Суд в Иглинском районе приговорил к реальным срокам заключения двух братьев, которые вместе с отцом-предпринимателем напали на группу подростков. Их признали виновными в хулиганстве, похищении людей и нанесении побоев, сообщили в республиканской прокуратуре.

Конфликт произошел в прошлом году в селе Иглино. Бизнесмен и его сыновья, один из которых был несовершеннолетним, повздорили с компанией молодежи. Ссора переросла в драку, в которой пострадали семь человек, в том числе четверо подростков. Нападавшие избивали их руками и ногами.

На этом инцидент не закончился. Двух пострадавших силой привезли на центральную площадь села, где к избиению присоединился еще один их знакомый. Одной из девушек разбили телефон, заподозрив, что она снимает происходящее на видео.

Суд признал братьев виновными в хулиганстве группой лиц, похищении трех несовершеннолетних, умышленном повреждении имущества и нанесении легкого вреда здоровью. Один из них получил два года и три месяца колонии, второй — три года и шесть месяцев. Также их обязали выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда — от 50 до 300 тысяч рублей каждому.

Дело против третьего участника драки прекратили после примирения сторон. Материалы в отношении отца семейства суд рассматривает отдельно.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе драка суд
