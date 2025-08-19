В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
21:53, 19 авг 2025
Калининский районный суд Уфы на два месяца заключил под стражу 68-летнюю местную жительницу. Её обвиняют в убийстве своего 47-летнего сына, сообщили в объединенной пресс-службе республиканских судов.
По версии следствия, 13 августа женщина выпивала вместе с сыном в своей квартире. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мать схватила нож и нанесла мужчине не менее четырех ударов в грудь и спину. От полученных ранений он скончался.
Решение об аресте принято по ходатайству следственных органов.
Автор: Семен Подгорный
