В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына

21:53, 19 авг 2025

Калининский районный суд Уфы на два месяца заключил под стражу 68-летнюю местную жительницу. Её обвиняют в убийстве своего 47-летнего сына, сообщили в объединенной пресс-службе республиканских судов.

По версии следствия, 13 августа женщина выпивала вместе с сыном в своей квартире. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мать схватила нож и нанесла мужчине не менее четырех ударов в грудь и спину. От полученных ранений он скончался.

Решение об аресте принято по ходатайству следственных органов.

