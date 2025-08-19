Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии у женщины конфисковали машину матери за повторное пьяное вождение

22:01, 19 авг 2025

Жительница Салавата, которую во второй раз поймали пьяной за рулем, лишилась автомобиля Kia Spectra. Суд постановил конфисковать машину, хотя она принадлежала матери нарушительницы. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Утром на улице Островского инспекторы ГИБДД остановили Kia Spectra. Медосвидетельствование показало, что женщина-водитель была пьяна. Ранее ее уже привлекали к ответственности за такое же нарушение.

Городской суд Салавата признал водительницу виновной. Ей назначили наказание:

  • штраф 200 тысяч рублей;
  • лишение прав на полтора года;
  • конфискация автомобиля в пользу государства.

Женщина попыталась оспорить конфискацию. В своей жалобе она указала, что не является собственником машины — автомобиль зарегистрирован на ее мать. Однако Верховный суд республики не согласился с этим доводом и оставил приговор без изменений.

