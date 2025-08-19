В Башкирии подросток пострадал от групповой расправы из-за общения с девочкой

22:07, 19 авг 2025

В селе Кушнаренково группа подростков напала на своего сверстника. По предварительной информации, конфликт спровоцировал один из нападавших — ему не понравилось, что парень общался с его младшей сестрой. Для расправы он привел с собой друзей, сообщил ТГ-канал «Честный репортаж».

Инцидент попал на видео, которое позже распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как сначала один из агрессоров бьет жертву по лицу. Пострадавший пытается защищаться и валит нападавшего на землю. После этого к избиению подключается старший участник группы: он бьет парня руками и ногами, целясь преимущественно в голову.

Нападение происходило на глазах у других подростков. Они не пытались остановить драку, а снимали происходящее на телефоны и подбадривали нападавших.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту избиения. Прокуратура республики взяла ход расследования на особый контроль.

Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram