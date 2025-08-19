Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии подросток пострадал от групповой расправы из-за общения с девочкой

В Башкирии подросток пострадал от групповой расправы из-за общения с девочкой

22:07, 19 авг 2025

В селе Кушнаренково группа подростков напала на своего сверстника. По предварительной информации, конфликт спровоцировал один из нападавших — ему не понравилось, что парень общался с его младшей сестрой. Для расправы он привел с собой друзей, сообщил ТГ-канал «Честный репортаж».

Инцидент попал на видео, которое позже распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как сначала один из агрессоров бьет жертву по лицу. Пострадавший пытается защищаться и валит нападавшего на землю. После этого к избиению подключается старший участник группы: он бьет парня руками и ногами, целясь преимущественно в голову.

Нападение происходило на глазах у других подростков. Они не пытались остановить драку, а снимали происходящее на телефоны и подбадривали нападавших.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту избиения. Прокуратура республики взяла ход расследования на особый контроль.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram
Теги: Кушнаренковский район драка
Читайте также

В Башкирии подросток жестоко избил своего сверстника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток жестоко избил своего сверстника
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание
Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей
Человек и закон в Башкирии
Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей
В Башкирии задержали бизнесмена и его сына за нападение на подростков
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали бизнесмена и его сына за нападение на подростков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен