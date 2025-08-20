Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы

22:32, 20 авг 2025

Жителя Уфы приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за то, что он сжег дом своей гражданской жены. Суд также обязал 37-летнего мужчину полностью возместить ущерб — 4,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. По данным ведомтсва, пьяный мужчина поссорился с сожительницей в ее доме на улице Гилева. После ссоры он ушел, позвонил женщине и потребовал, чтобы она немедленно вернулась. Получив отказ, он поджег дом и сбежал.

На суде мужчина свою вину не признал. Ранее его уже привлекали к ответственности за похожие преступления. Теперь ему предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима и выплачивать компенсацию.

