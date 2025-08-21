В Башкирии арестовали водителя, который пьяным насмерть сбил 12-летнюю девочку

22:21, 21 авг 2025

В Альшеевском районе заключили под стражу 43-летнего мужчину, который насмерть сбил школьницу на велосипеде. Как сообщает Следственный комитет, водитель был пьян и ранее его уже лишали прав за такое же нарушение.

Авария произошла вечером 18 августа в селе Аксеново. Около десяти вечера 12-летняя девочка ехала на велосипеде по обочине Вокзальной улицы. В это время её сбил водитель на автомобиле ВАЗ-2114. От полученных травм ребёнок погиб на месте.

Следователи выяснили, что мужчина сел за руль пьяным не в первый раз — в прошлом его уже лишали водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Сейчас он арестован, ведётся следствие.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ