В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива

22:32, 21 авг 2025

Кировский районный суд Уфы на два месяца заключил под стражу 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в диверсии — поджоге локомотива на станции Уфа за вознаграждение. Во время поджога молодой человек сам получил сильные ожоги.

По версии следствия, уфимец договорился с анонимным заказчиком в мессенджере о поджоге поезда за 80 тысяч рублей. Сначала он изучил объект: пришел на станцию, сделал фотографии и видео локомотива. На следующий день он вернулся, разбил окно в кабине машиниста, залил ее горючей жидкостью и устроил пожар.

На судебное заседание обвиняемый пришел с перебинтованными руками и головой — это результат ожогов, полученных при совершении преступления.

Информацию об аресте предоставила Объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Решение суда о заключении под стражу пока не вступило в законную силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ