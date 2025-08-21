Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива

В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива

22:32, 21 авг 2025

Кировский районный суд Уфы на два месяца заключил под стражу 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в диверсии — поджоге локомотива на станции Уфа за вознаграждение. Во время поджога молодой человек сам получил сильные ожоги.

По версии следствия, уфимец договорился с анонимным заказчиком в мессенджере о поджоге поезда за 80 тысяч рублей. Сначала он изучил объект: пришел на станцию, сделал фотографии и видео локомотива. На следующий день он вернулся, разбил окно в кабине машиниста, залил ее горючей жидкостью и устроил пожар.

На судебное заседание обвиняемый пришел с перебинтованными руками и головой — это результат ожогов, полученных при совершении преступления.

Информацию об аресте предоставила Объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Решение суда о заключении под стражу пока не вступило в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы

Читайте также:

Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы
Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа поджог
Читайте также

В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
Жителя Башкирии арестовали на 14 суток за дебош на вокзале в Аксаково
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии арестовали на 14 суток за дебош на вокзале в Аксаково
28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях
Человек и закон в Башкирии
28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен