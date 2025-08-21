В Башкирии будут судить экс-полицейского, который за деньги покрывал пьяных водителей

22:37, 21 авг 2025

Бывшего инспектора полиции из Белебея обвиняют в том, что он брал взятки и позволял водителям, лишенным прав, снова садиться за руль в нетрезвом виде. Дело передано в суд, теперь ему грозит уголовная ответственность.

По данным прокуратуры, с 2021 по 2022 год 37-летний инспектор получил 120 тысяч рублей от четырех человек. За суммы от 20 до 40 тысяч рублей он закрывал глаза на то, что водители, уже лишенные прав, снова управляли транспортом в пьяном виде. Вместо того чтобы составить протокол и отстранить нарушителя, он брал деньги.

Кроме того, в апреле 2023 года мужчина получил 60 тысяч рублей от жительницы Белебея. За эту сумму он пообещал помочь её мужу получить водительские права без сдачи экзаменов.

Схему раскрыли сотрудники собственной безопасности МВД по Башкортостану. Инспектора уволили из органов за поступок, дискредитирующий службу. Его дело рассмотрит Бижбулякский межрайонный суд. Водители, которые давали взятки, также понесут ответственность — их дела выделили в отдельное производство.

