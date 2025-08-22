Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
22:27, 22 авг 2025
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об избиении восьмилетнего мальчика в Уфе. Это произошло после того, как мать ребенка обратилась к нему за помощью через социальные сети.
Женщина рассказала, что еще в феврале 2024 года незнакомка напала на ее сына. После ссоры между детьми взрослая женщина избила мальчика и угрожала ему расправой. Ребенку потребовалась помощь врачей.
По словам матери, виновная до сих пор не привлечена к ответственности, несмотря на обращения в правоохранительные органы.
В ответ на это обращение Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки. Теперь расследование находится на контроле в центральном аппарате СК в Москве.
