Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

22:27, 22 авг 2025

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об избиении восьмилетнего мальчика в Уфе. Это произошло после того, как мать ребенка обратилась к нему за помощью через социальные сети.

Женщина рассказала, что еще в феврале 2024 года незнакомка напала на ее сына. После ссоры между детьми взрослая женщина избила мальчика и угрожала ему расправой. Ребенку потребовалась помощь врачей.

По словам матери, виновная до сих пор не привлечена к ответственности, несмотря на обращения в правоохранительные органы.

В ответ на это обращение Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки. Теперь расследование находится на контроле в центральном аппарате СК в Москве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии

Читайте также:

Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденной в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденной в Уфе
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент с гибелью плода у роженицы в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент с гибелью плода у роженицы в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен