Депутат из Башкирии пытался откупиться от ДПС за 30 тысяч рублей

21:06, 25 авг 2025

Белокатайский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата одного из сельских поселений, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Так народный избранник хотел избежать ответственности за пьяное вождение.

В декабре прошлого года в селе Большеустьикинское сотрудники ДПС остановили автомобиль «Опель Астра». За рулём оказался нетрезвый депутат. Чтобы инспекторы не составляли протокол, он предложил им 30 тысяч рублей.

Полицейский от денег отказался и сообщил о попытке подкупа. В суде, как сообщает прокуратура республики, депутат полностью признал свою вину.

В итоге попытка «решить вопрос» обошлась нарушителю гораздо дороже: штраф почти в семь раз превысил сумму взятки. Сами 30 тысяч рублей, которые он предлагал инспектору, также изъяли в доход государства.

