22-летнего жителя Башкирии арестовали за теплицу с коноплей

21:28, 25 авг 2025

В башкирском Ишимбае 22-летнего местного жителя заключили под стражу до 21 октября. Его обвиняют в выращивании конопли на собственном участке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина выращивал запрещенные растения в своей теплице с начала текущего года. В августе во время обыска у него дома полицейские обнаружили шесть упаковок с готовым наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил почти семь граммов.

Следователь обратился в суд с просьбой арестовать обвиняемого на время расследования. Суд согласился с его доводами и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до осени.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Ишимбай происшествия в Ишимбае
