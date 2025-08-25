Забросили дачу? С 1 сентября можно получить штраф до 50 тысяч рублей
21:39, 25 авг 2025
С 1 сентября 2025 года в России начнут штрафовать владельцев за заброшенные земельные участки. Если ваша дача, огород или земля под стройку заросли бурьяном или завалены мусором, инспектор может выписать штраф. Разбираемся, кого и за что могут наказать по новым правилам.
Что теперь считается нарушением
Главный признак — более половины участка не используется. Для дачников и садоводов нарушением будет, если на 50% территории:
- Больше года растут сорняки выше метра.
- Появились дикие деревья и кустарники, которые не являются частью ландшафтного дизайна.
- Лежит строительный или бытовой мусор.
Для участков под строительство правила другие. Вас могут оштрафовать, если вы не построили и не зарегистрировали дом или другое здание в установленный срок:
- Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — за 7 лет.
- Для других строительных участков — за 5 лет. Этот срок могут продлить до 8 лет, если это предусмотрено планом застройки.
Если на участке уже есть дом, он должен быть в порядке. За разбитые окна, дырявую крышу или поврежденные стены тоже могут наказать. На ремонт дадут один год.
Какие штрафы грозят владельцам в Башкирии
Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости участка.
Для граждан:
- 1–1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 2 000 ₽.
- Если кадастровая стоимость не определена — от 20 000 до 50 000 ₽.
Для компаний:
- 3–5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 000 ₽.
- Если кадастровая стоимость не определена — от 400 000 до 700 000 ₽.
Для земель сельхозназначения штрафы будут еще выше. Чтобы избежать проблем, приведите свой участок в порядок до начала осени.
