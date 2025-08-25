Забросили дачу? С 1 сентября можно получить штраф до 50 тысяч рублей

21:39, 25 авг 2025

С 1 сентября 2025 года в России начнут штрафовать владельцев за заброшенные земельные участки. Если ваша дача, огород или земля под стройку заросли бурьяном или завалены мусором, инспектор может выписать штраф. Разбираемся, кого и за что могут наказать по новым правилам.

Что теперь считается нарушением

Главный признак — более половины участка не используется. Для дачников и садоводов нарушением будет, если на 50% территории:

Больше года растут сорняки выше метра.

Появились дикие деревья и кустарники, которые не являются частью ландшафтного дизайна.

Лежит строительный или бытовой мусор.

Для участков под строительство правила другие. Вас могут оштрафовать, если вы не построили и не зарегистрировали дом или другое здание в установленный срок:

Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — за 7 лет.

Для других строительных участков — за 5 лет. Этот срок могут продлить до 8 лет, если это предусмотрено планом застройки.

Если на участке уже есть дом, он должен быть в порядке. За разбитые окна, дырявую крышу или поврежденные стены тоже могут наказать. На ремонт дадут один год.

Какие штрафы грозят владельцам в Башкирии

Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости участка.

Для граждан:

1–1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 2 000 ₽.

Если кадастровая стоимость не определена — от 20 000 до 50 000 ₽.

Для компаний:

3–5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 000 ₽.

Если кадастровая стоимость не определена — от 400 000 до 700 000 ₽.

Для земель сельхозназначения штрафы будут еще выше. Чтобы избежать проблем, приведите свой участок в порядок до начала осени.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный