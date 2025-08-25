В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона

22:01, 25 авг 2025

Полиция в Уфе пресекла работу наркомагазина, который действовал через лесные тайники. Задержаны двое местных жителей 22 и 23 лет, у них изъяли крупную партию мефедрона.

Полицейские получили информацию о подозрительных людях на железнодорожном перегоне «Уфа – Черниковка» и устроили засаду. Заметив патруль, молодые люди попытались убежать в лес, но их задержали.

При обыске у одного из них нашли 16 свертков с порошком и специальный пластиковый инструмент для рытья закладок. Экспертиза подтвердила, что в свертках был мефедрон общим весом более 25 граммов.

В телефоне одного из задержанных полицейские обнаружили координаты других тайников. Там они нашли еще 9 упаковок с наркотиками. Во время обыска в квартирах уфимцев изъяли более 157 граммов порошка, электронные весы, упаковочные материалы и банковские карты. Общий вес изъятого мефедрона составил 190 граммов.

Один из задержанных признался, что занялся продажей наркотиков в 2023 году, чтобы погасить долги по микрозаймам.

Против обоих возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. За это преступление им грозит до двадцати лет тюрьмы. Один из фигурантов находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте