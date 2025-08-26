В Уфе задержали группу, отмывшую 3 млрд рублей через карты горожан

22:23, 26 авг 2025

В Уфе полиция и ФСБ задержали четырех человек, которые организовали крупную схему по отмыванию денег. Через банковские карты, купленные у обычных людей, они могли вывести до 3 миллиардов рублей. Организаторам схемы — 21 и 31 год.

Группа арендовала офис в центре города и работала круглосуточно. Их клиентами были онлайн-казино и другие мошенники. Деньги от них поступали на скупленные банковские карты, а затем выводились через криптовалютные обменники. За каждую операцию организаторы брали себе комиссию от 1,5 до 4,5%.

Сейчас все четверо задержанных находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ