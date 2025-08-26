Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО

22:46, 26 авг 2025

Верховный суд Башкортостана оставил под стражей 45-летнюю Гульнару Юрину, главу «Дирекции культурных программ РБ». Она пробудет в СИЗО как минимум до 6 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Юрину обвиняют в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Ранее Советский районный суд Уфы уже принял решение о ее аресте. Защита пыталась это решение оспорить, подав апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Сегодня стало известно, что Верховный суд отклонил жалобу защиты. Решение районного суда оставлено в силе, и Гульнара Юрина не выйдет на свободу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ