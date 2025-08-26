Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО
22:46, 26 авг 2025
Верховный суд Башкортостана оставил под стражей 45-летнюю Гульнару Юрину, главу «Дирекции культурных программ РБ». Она пробудет в СИЗО как минимум до 6 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Юрину обвиняют в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Ранее Советский районный суд Уфы уже принял решение о ее аресте. Защита пыталась это решение оспорить, подав апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Сегодня стало известно, что Верховный суд отклонил жалобу защиты. Решение районного суда оставлено в силе, и Гульнара Юрина не выйдет на свободу.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: объединенная пресс-служба судов РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
Человек и закон в Башкирии
В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии двух министров суд отказался отправлять под домашний арест