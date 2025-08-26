Супругов из Уфы будут судить за гибель туристки под винтом плавучего дома на Павловке

22:50, 26 авг 2025

В Башкирии передали в суд дело семейной пары из Уфы, чей незаконный бизнес на воде привёл к смерти человека. Мужа и жену обвиняют в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья.

По версии следствия, в августе 2023 года супруги катали туристов по Павловскому водохранилищу на самодельном и незарегистрированном плавучем доме. Во время одной из поездок судно встало на якорь, и отдыхающие пошли купаться. В какой-то момент владельцы запустили двигатель.

Одну из женщин, плававшую у кормы, затянуло под винт. От полученных травм она погибла на месте.

Следователи завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд, который рассмотрит его по существу. Об этом сообщило Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Автор: Семен Подгорный