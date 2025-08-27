Инспекторы ГАИ задержали 14-летнего мотоциклиста под Уфой

22:17, 27 авг 2025

В селе Нагаево инспекторы ГИБДД остановили 14-летнего подростка, который ехал на питбайке «Эндуро» без водительских прав. Мотоцикл эвакуировали на штрафстоянку, а юного водителя отстранили от управления в присутствии двух свидетелей.

Для родителей школьника эта поездка закончится разбирательством. На них составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Уфы предупреждает родителей: мотоцикл — транспорт повышенной опасности. Покупая его ребёнку, вы подвергаете его жизнь неоправданному риску. Чтобы избежать трагедии, важно не поддаваться на уговоры детей о такой покупке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ