В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников

В Уфе задержали 19-летнего студента, который работал курьером у телефонных аферистов. По данным полиции, он забрал у троих пожилых уфимцев почти 3 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.

Схема работала так: организаторы звонили пенсионерам и пугали их уголовным делом за вымышленное финансирование запрещенных организаций. Чтобы якобы спасти сбережения от ареста, жертвы должны были передать все наличные курьеру. Один из пострадавших отдал таким образом около 2 млн рублей.

На студента вышли после того, как месяц назад одна из жертв обратилась в полицию. Молодой человек признался, что нашел эту «работу» в интернете. Он забирал деньги у пенсионеров, переводил их организаторам через банкоматы, а себе оставлял процент в качестве вознаграждения.

Следствие установило причастность курьера еще к двум эпизодам, где у пожилых людей похитили в сумме около 900 тысяч рублей. Против студента возбудили три уголовных дела. Суд отправил его под арест на время расследования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ