Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников

В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников

22:32, 27 авг 2025

В Уфе задержали 19-летнего студента, который работал курьером у телефонных аферистов. По данным полиции, он забрал у троих пожилых уфимцев почти 3 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.

Схема работала так: организаторы звонили пенсионерам и пугали их уголовным делом за вымышленное финансирование запрещенных организаций. Чтобы якобы спасти сбережения от ареста, жертвы должны были передать все наличные курьеру. Один из пострадавших отдал таким образом около 2 млн рублей.

На студента вышли после того, как месяц назад одна из жертв обратилась в полицию. Молодой человек признался, что нашел эту «работу» в интернете. Он забирал деньги у пенсионеров, переводил их организаторам через банкоматы, а себе оставлял процент в качестве вознаграждения.

Следствие установило причастность курьера еще к двум эпизодам, где у пожилых людей похитили в сумме около 900 тысяч рублей. Против студента возбудили три уголовных дела. Суд отправил его под арест на время расследования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей

Читайте также:

В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенничество
Читайте также

Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки
Происшествия в Башкирии
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки
Школьник из Башкирии стал курьером мошенников за «липовую» зарплату
Происшествия в Башкирии
Школьник из Башкирии стал курьером мошенников за «липовую» зарплату
Обманом забирал у пенсионерок деньги: в Уфе задержали предполагаемого мошенника
Происшествия в Башкирии
Обманом забирал у пенсионерок деньги: в Уфе задержали предполагаемого мошенника
Полное разорение: пожилых людей с накоплениями ожидает неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Полное разорение: пожилых людей с накоплениями ожидает неприятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен