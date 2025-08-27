В Башкирии подросток получил условный срок за стрельбу по детям

22:37, 27 авг 2025

Шестнадцатилетний житель города Октябрьский приговорён к году лишения свободы условно за то, что стрелял из пневматического пистолета по детям во дворе. Он также выплатит пострадавшим 100 тысяч рублей компенсации.

Подростку мешал шум играющих детей, и он решил их напугать. Молодой человек взял пневматический пистолет, купленный год назад у неизвестного, вышел на балкон и открыл стрельбу.

Хотя он целился в воздух, пули задели двух мальчиков 10 и 11 лет. Дети получили ссадины.

Октябрьский городской суд признал стрелка виновным в хулиганстве с применением оружия. Подросток полностью признал вину. Наказание — год условно с таким же испытательным сроком и выплата компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный