Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии подросток получил условный срок за стрельбу по детям

В Башкирии подросток получил условный срок за стрельбу по детям

22:37, 27 авг 2025

Шестнадцатилетний житель города Октябрьский приговорён к году лишения свободы условно за то, что стрелял из пневматического пистолета по детям во дворе. Он также выплатит пострадавшим 100 тысяч рублей компенсации.

Подростку мешал шум играющих детей, и он решил их напугать. Молодой человек взял пневматический пистолет, купленный год назад у неизвестного, вышел на балкон и открыл стрельбу.

Хотя он целился в воздух, пули задели двух мальчиков 10 и 11 лет. Дети получили ссадины.

Октябрьский городской суд признал стрелка виновным в хулиганстве с применением оружия. Подросток полностью признал вину. Наказание — год условно с таким же испытательным сроком и выплата компенсации морального вреда.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Супругов из Уфы будут судить за гибель туристки под винтом плавучего дома на Павловке

Читайте также:

Супругов из Уфы будут судить за гибель туристки под винтом плавучего дома на Павловке
Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском суд
Читайте также

Подросток в Башкирии устроил по детям стрельбу из пневматики во дворе
Человек и закон в Башкирии
Подросток в Башкирии устроил по детям стрельбу из пневматики во дворе
В Башкирии глава "Госстроя" Бадиков получил 5,5 лет колонии за аферу на 2,3 млрд рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии глава "Госстроя" Бадиков получил 5,5 лет колонии за аферу на 2,3 млрд рублей
В Башкирии осудили водителя за ДТП с гибелью подростка
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили водителя за ДТП с гибелью подростка
Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей
Человек и закон в Башкирии
Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен