В Башкирии приставы арестовали машину отца за долг по алиментам в 600 тысяч рублей

21:24, 28 авг 2025

В Белокатайском районе судебные приставы арестовали автомобиль Chevrolet Niva у местного жителя, который задолжал своим детям более 600 тысяч рублей алиментов. Если мужчина не выплатит долг, машину продадут с торгов, а деньги перечислят его бывшей жене на содержание детей.

После развода мужчина создал новую семью и перестал помогать двоим детям от первого брака. По информации приставов, он не участвовал в их воспитании и не выделял денег на содержание. Когда сумма долга превысила 600 тысяч рублей, мать детей обратилась в суд, чтобы взыскать средства принудительно.

Мужчина не был трудоустроен официально и не хранил деньги на банковских счетах. Он подрабатывал на стройках, но добровольно выплачивать алименты отказывался.

В рамках исполнительного производства приставы проверили имущественное положение должника. Они выяснили, что на него зарегистрирован автомобиль Chevrolet Niva. Машину обнаружили и наложили на неё арест.

Теперь у отца есть установленный законом срок для погашения задолженности. В противном случае его автомобиль будет оценён и продан, а вырученные средства направят на погашение долга перед детьми. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Республике Башкортостан.

