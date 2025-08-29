Все новости Уфы и Башкортостана
Главу «Башспирта» арестовали по делу об убытках на 103 млн рублей

22:43, 29 авг 2025

29 августа суд в Уфе отправил в СИЗО генерального директора госкомпании «Башспирт» Раифа Абдрахимова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, из-за которого компания, принадлежащая республике, потеряла более 103 миллионов рублей. По сути, это ущерб бюджету, то есть деньгам всех жителей Башкирии. Абдрахимов останется под стражей до 30 сентября.

По результатам следствия, с августа 2022 по декабрь 2024 года руководитель продолжал оплачивать крайне невыгодную аренду нескольких зданий в Уфе, которые являются памятниками архитектуры. Эти договоры были заключены ещё до его прихода, без проведения конкурсов и оценки их целесообразности. Вместо того чтобы расторгнуть их и сэкономить деньги, Абдрахимов продолжил перечислять средства, что и привело к многомиллионным убыткам.

Ирония ситуации в том, что Раифа Абдрахимова, бывшего заместителя премьер-министра, назначили на пост главы «Башспирта» в 2022 году с конкретной задачей — навести порядок в финансах и увеличить прибыль компании. Рекомендовал его лично глава Башкирии.

Это уже не первый коррупционный скандал в «Башспирте». Весной этого года бывший директор компании Рауф Нугуманов получил условный срок по делу о хищении более 100 миллионов рублей. Похоже, проблемы с управлением государственными активами в компании носят системный характер.

Автор: Семен Подгорный
Фото: правительство РБ
Теги: Башспирт
