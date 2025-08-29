Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Владельцу батута, из-за которого пострадали дети в Уфе предъявлено обвинение

Владельцу батута, из-за которого пострадали дети в Уфе предъявлено обвинение

22:59, 29 авг 2025

27 августа в уфимском районе Затон ветром опрокинуло надувной батут, в котором находились две девочки — трех и пяти лет. Старшая получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. По информации Минздрава, её состояние стабильное.

Аттракцион стоял во дворе жилого дома на улице Летчиков. Как установило следствие, предпринимательница разместила его без разрешений и не подготовила площадку. Крепления не были рассчитаны на сильный ветер, поэтому конструкция не устояла и перевернулась вместе с детьми.

Следственный комитет предъявил владелице батута обвинение. Расследование дела взял под контроль центральный аппарат СК.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе ветром перевернуло батут с детьми — возбуждено уголовное дело
Происшествия в Башкирии
В Уфе ветром перевернуло батут с детьми — возбуждено уголовное дело
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом
Человек и закон в Башкирии
Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен