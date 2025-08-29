Владельцу батута, из-за которого пострадали дети в Уфе предъявлено обвинение

22:59, 29 авг 2025

27 августа в уфимском районе Затон ветром опрокинуло надувной батут, в котором находились две девочки — трех и пяти лет. Старшая получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. По информации Минздрава, её состояние стабильное.

Аттракцион стоял во дворе жилого дома на улице Летчиков. Как установило следствие, предпринимательница разместила его без разрешений и не подготовила площадку. Крепления не были рассчитаны на сильный ветер, поэтому конструкция не устояла и перевернулась вместе с детьми.

Следственный комитет предъявил владелице батута обвинение. Расследование дела взял под контроль центральный аппарат СК.

