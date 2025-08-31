Сентябрьские новшества: в России вступают в силу 15 новых законов, которые коснутся каждого
22:09, 31 авг 2025
С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать 15 новых законов. Они напрямую коснутся ваших финансов, безопасности и прав. Вот главные изменения.
Защита денег от мошенников и долгов
Теперь вас будет сложнее обмануть по телефону или втянуть в кредитную кабалу.
- Защита от аферистов. Операторы связи смогут блокировать пополнение счёта, если полиция заподозрит, что он используется в преступных целях. Звонки от компаний получат специальную отметку, чтобы вы видели, кто звонит. Вы также сможете запретить оформление на ваше имя новых сим-карт и отказаться от рекламных обзвонов.
- Контроль над финансами. Появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения крупных операций и поставить добровольный запрет на оформление кредитов через МФЦ.
- «Период охлаждения» по кредитам. Банки будут обязаны делать паузу перед выдачей кредита: 4 часа для сумм до 200 тыс. рублей и 2 дня — для более крупных. Если за это время банк не проверит вас на признаки мошенничества и деньги украдут, вы не будете обязаны возвращать долг и проценты.
Больше прав для потребителей и жильцов
- Никаких навязанных услуг. Продавцам запретили добавлять платные услуги и товары без вашего явного согласия. Если вам что-то навязали, вы вправе потребовать деньги назад.
- Прозрачность в ЖКХ. Управляющие компании теперь обязаны предоставлять жильцам подробные годовые отчёты о своей работе по единому стандарту.
Новые возможности в образовании
- Поддержка студенток. Беременные студентки очных отделений получат пособие в размере прожиточного минимума в регионе (в среднем 90 202 рубля).
- Поступление в вуз без ЕГЭ. Выпускники колледжей смогут поступить в университет на ту же специальность, сдав внутренние экзамены вместо ЕГЭ.
Новые запреты и штрафы
Усиливается контроль в нескольких сферах:
- Интернет. Вводятся штрафы (3–5 тыс. рублей) за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN. Запрещена реклама на ресурсах «нежелательных» организаций.
- «Иностранные агенты». Для них ужесточают штрафы за отсутствие маркировки, вводят полный запрет на преподавание и лишают господдержки.
- Защита несовершеннолетних. За продажу подросткам товаров с бытовым газом введены крупные штрафы — до 2 млн рублей для компаний.
