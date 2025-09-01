Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии лишился Toyota Camry за повторную пьяную езду

21:31, 01 сен 2025

В Архангельском районе суд конфисковал автомобиль у 23-летнего водителя, который второй раз за год сел за руль пьяным. Его Toyota Camry изъяли в доход государства — это прямое следствие ужесточения законодательства.

В мае 2025 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Алкотестер подтвердил, что водитель был в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что годом ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение. Повторный случай в течение года стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Кроме конфискации автомобиля, суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортом на два года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Архангельский район суд
