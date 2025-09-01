Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина обманул тетю на 30 тысяч рублей и получил условный срок

22:19, 01 сен 2025

Житель Краснокамского района Башкирии получил условный срок за то, что обманул свою тетю. Мужчина тайно оформил на нее микрозаймы, а позже украл телефон и пытался потратить с ее счетов более 30 тысяч рублей на онлайн-покупки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сначала племянник воспользовался телефоном родственницы и без ее ведома заключил несколько договоров с микрофинансовыми компаниями. Через два месяца он похитил ее смартфон и начал расплачиваться им в интернет-магазинах. Общая сумма заказов превысила 30 тысяч рублей, но денег на счетах для оплаты всех товаров не хватило.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы условно. Теперь в течение двух лет ему предстоит доказывать свое исправление.

