Житель Уфы получил штраф за помощь в сокрытии убийства

22:45, 01 сен 2025

Житель Уфы заплатит штраф за то, что помог своему знакомому спрятать тело убитого человека. Суд обязал его выплатить 100 000 рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре 2024 года в съёмной квартире в Уфе поссорились двое мужчин, и один из них убил другого. Чтобы скрыть следы, убийца позвонил своему 43-летнему приятелю и попросил о помощи.

Тот согласился и предоставил свою «Газель». Преступники завернули тело убитого в ковёр, погрузили в машину и отвезли в посёлок Красный Коммунар в Оренбургской области, где бросили автомобиль вместе с телом.

Об убийстве стало известно благодаря бдительности владельца квартиры, где всё случилось. Он проверил записи с камер видеонаблюдения в коридоре, увидел подозрительные действия и сразу же обратился в полицию. В результате и убийцу, и его помощника быстро нашли.

Автор: Семен Подгорный