В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе

22:19, 02 сен 2025

Жителя Стерлитамака приговорили к восьми годам колонии строгого режима за драку в ночном клубе, которая привела к смерти другого посетителя, сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел в январе 2025 года в центре города. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за личных отношений. В ходе драки осужденный нанес оппоненту тяжелую травму головы. Пострадавший провёл неделю в коме и, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Помимо тюремного заключения, осужденный обязан выплатить семье погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Уфы получил штраф за помощь в сокрытии убийства

Автор: Семен Подгорный