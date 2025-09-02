Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе

22:19, 02 сен 2025

Жителя Стерлитамака приговорили к восьми годам колонии строгого режима за драку в ночном клубе, которая привела к смерти другого посетителя, сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел в январе 2025 года в центре города. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за личных отношений. В ходе драки осужденный нанес оппоненту тяжелую травму головы. Пострадавший провёл неделю в коме и, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Помимо тюремного заключения, осужденный обязан выплатить семье погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке убийство суд
