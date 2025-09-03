В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой

21:22, 03 сен 2025

С лета 2026 года в Уфе изменится порядок продажи питбайков для детей. Теперь перед тем, как купить такую технику своему ребёнку, родители должны будут пройти обязательный инструктаж по безопасности прямо в магазине.

Новое правило вводят, чтобы защитить детей и снизить число аварий. Власти города считают, что многие родители не до конца понимают, насколько опасен питбайк, и не могут правильно объяснить ребёнку правила его использования. Инструктаж в магазине поможет родителям оценить риски и научить детей безопасному вождению.

О планах объявил первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. К лету 2026 года специальная комиссия разработает точные требования для магазинов, которые продают мототехнику. Продавцы будут обязаны проводить беседу с каждым родителем, покупающим питбайк для несовершеннолетнего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ