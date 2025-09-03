Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой

В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой

21:22, 03 сен 2025

С лета 2026 года в Уфе изменится порядок продажи питбайков для детей. Теперь перед тем, как купить такую технику своему ребёнку, родители должны будут пройти обязательный инструктаж по безопасности прямо в магазине.

Новое правило вводят, чтобы защитить детей и снизить число аварий. Власти города считают, что многие родители не до конца понимают, насколько опасен питбайк, и не могут правильно объяснить ребёнку правила его использования. Инструктаж в магазине поможет родителям оценить риски и научить детей безопасному вождению.

О планах объявил первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. К лету 2026 года специальная комиссия разработает точные требования для магазинов, которые продают мототехнику. Продавцы будут обязаны проводить беседу с каждым родителем, покупающим питбайк для несовершеннолетнего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа питбайки
Читайте также

С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Общество в Башкирии
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем
Образование в Башкирии
Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем
В Уфе родителей накажут за купание детей в опасных местах
Общество в Башкирии
В Уфе родителей накажут за купание детей в опасных местах
Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года
Общество в Башкирии
Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен