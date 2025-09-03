Двух жителей Башкирии приговорили к 3 и 5 годам колонии за избиение полицейского

21:31, 03 сен 2025

В Белебеевском районе суд вынес приговор двум жителям села Приютово за нападение на сотрудника полиции. Один из нападавших получил пять лет колонии общего режима, его сообщник — три года.

Инцидент произошёл 1 июня прошлого года. Сотрудник полиции попытался остановить драку, но двое её участников напали на него. Позже мужчины пришли к дому полицейского, снова избили его и угрожали.

В результате нападения сотрудник получил телесные повреждения средней тяжести. По данным пресс-службы Следственного комитета, суд признал нападавших виновными в применении насилия в отношении представителя власти.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба судов Башкирии