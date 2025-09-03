Двух жителей Башкирии приговорили к 3 и 5 годам колонии за избиение полицейского
21:31, 03 сен 2025
В Белебеевском районе суд вынес приговор двум жителям села Приютово за нападение на сотрудника полиции. Один из нападавших получил пять лет колонии общего режима, его сообщник — три года.
Инцидент произошёл 1 июня прошлого года. Сотрудник полиции попытался остановить драку, но двое её участников напали на него. Позже мужчины пришли к дому полицейского, снова избили его и угрожали.
В результате нападения сотрудник получил телесные повреждения средней тяжести. По данным пресс-службы Следственного комитета, суд признал нападавших виновными в применении насилия в отношении представителя власти.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба судов Башкирии
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жители Башкирии избили полицейского и выложили видео в интернет
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель за рулем «Вольво» переехал сотрудника ГАИ
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС
Человек и закон в Башкирии
Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы