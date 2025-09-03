Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии уволили сотрудницу министерства, которая сдала землю в аренду отцу своего ребёнка

21:58, 03 сен 2025

Сотрудницу Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии уволили из-за конфликта интересов. Она предоставила в аренду государственные земельные участки отцу своего ребёнка и его родственнику, но не сообщила об этом руководству, как того требует закон.

Женщина работала специалистом-экспертом в Кармаскалинском территориальном отделе. По закону, при сделке с близкими людьми она была обязана уведомить министерство о своей личной заинтересованности, чтобы предотвратить коррупцию. Она этого не сделала.

Нарушение выявила прокуратура республики во время проверки. Ведомство потребовало от министерства устранить нарушение. В результате сотрудницу уволили по статье «утрата доверия». Это стандартная процедура, когда госслужащий нарушает антикоррупционные требования и теряет право занимать свою должность.

Автор: Семен Подгорный
Теги: коррупция Кармаскалинский район
