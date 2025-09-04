Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе пенсионерка отдала мошенникам 2,7 млн рублей, а потом стала на них работать курьером

22:36, 04 сен 2025

Прокуратура Уфы направила в суд дело 65-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве. Год назад она сама потеряла почти три миллиона рублей из-за аферистов, а теперь помогла им обмануть другую пенсионерку.

В июне 2024 года женщину обманули на 2,7 млн рублей. По этому случаю было заведено уголовное дело, где её официально признали потерпевшей.

Однако через некоторое время мошенники снова связались с ней. Зная, что женщина нуждается в деньгах, они предложили ей подработку — стать курьером. Она согласилась.

По заданию своих «работодателей» обвиняемая трижды встретилась с 72-летней жительницей Кармаскалинского района. Новая жертва была уверена, что выгодно вкладывает деньги в акции газовой компании, и передала курьеру более 280 тысяч рублей. Эти деньги женщина переводила организаторам схемы.

За свою помощь мошенникам она получила вознаграждение — 15 тысяч рублей. Теперь её ждёт суд, но уже в качестве обвиняемой. Эта история показывает, как аферисты могут втягивать в свои схемы даже тех, кого раньше обманули.

Автор: Семен Подгорный
