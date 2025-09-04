В Башкирии директора УК оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за травмы жительницы на льду

22:57, 04 сен 2025

Если ваша управляющая компания не убирает снег и лед во дворе — знайте, что вы можете добиться справедливости и компенсации. В Мелеузе суд оштрафовал руководителя УК на 300 тысяч рублей после того, как жительница дома поскользнулась на наледи и получила серьезную травму.

Инцидент произошел в марте 2024 года на улице Береговой. Женщина упала на тротуаре у своего дома, потому что сотрудники УК вовремя не убрали лед. Следственный комитет доказал, что именно халатность управляющей компании стала причиной травмы.

Пострадавшая уже получила от управляющей компании компенсацию в 370 тысяч рублей. Штраф в 300 тысяч суд наложил лично на директора — это дополнительное наказание за то, что работа не была выполнена как следует.

Автор: Семен Подгорный