Житель Башкирии отработает 40 часов за долг по алиментам в миллион рублей

В Ишимбае суд приговорил 58-летнего мужчину к 40 часам обязательных работ. Причина — долг по алиментам собственному ребенку, который превысил миллион рублей. Теперь должник будет трудиться на благоустройстве города, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть своих доходов, но платить отказывался и целенаправленно избегал встреч с судебными приставами. Когда долг вырос до миллиона, приставы привлекли его к административной ответственности.

40 часов работ — это первое наказание. Если мужчина и дальше не будет платить алименты, ему грозит уголовная ответственность. Это до одного года лишения свободы.

Этот случай — не единственный. С начала года в Башкортостане завели уже 2391 административное дело на родителей, которые не содержат своих детей. Система работает: уклонение от уплаты алиментов приводит сначала к обязательным работам, а затем — к уголовному делу.

Автор: Семен Подгорный