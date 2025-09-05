В Уфе закрыли площадку Box-Park из-за громкой музыки по ночам
21:37, 05 сен 2025
Концертную площадку Box-Park в «Арт-Квадрате» временно закрыли. Причина — громкая музыка по ночам, на которую жаловались жители соседних домов. Судебные приставы опечатали помещение по решению Ленинского районного суда.
Проверка и экспертиза подтвердили, что уровень шума от площадки превышал санитарные нормы. Суд признал компанию-владельца, ООО «Молл», виновной в нарушении по статье 6.4 КоАП.
Теперь компании грозит штраф до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Из-за закрытия площадки все запланированные мероприятия на ближайшие 20 дней отменены.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УФССП по РБ
