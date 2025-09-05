Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии ищут отца пятерых детей за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

22:25, 05 сен 2025

Судебные приставы Башкортостана разыскивают Анатолия К., который задолжал своим пятерым детям более полутора миллионов рублей. Мужчина не выплачивает алименты, и теперь его ищут, чтобы взыскать долг.

Анатолий родом из села Ногуши Белокатайского района. По информации приставов, сейчас он может находиться в Екатеринбурге и неофициально работать на заводе, где производят железнодорожные вагоны.

Из-за долга Клепалову уже запретили выезжать из России. Приставы просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Анатолия, сообщить об этом в дежурную часть УФССП по Республике Башкортостан или по телефону 112. Это поможет вернуть деньги детям.

Читайте также:

