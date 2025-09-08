Все новости Уфы и Башкортостана
Школа в Башкирии заплатила 50 тысяч рублей за сломанную руку ученика

14:22, 08 сен 2025

Семья школьника из Бижбулякского района добилась выплаты 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ребенок сломал руку, поскользнувшись на обледенелом крыльце школы. Этот случай показывает, что родители могут привлечь учебное заведение к ответственности за травмы детей, полученные из-за халатности администрации.

Инцидент произошел в декабре в коррекционной школе-интернате для детей с особенностями развития. Ученик получил закрытый перелом левой руки. Проверка установила, что руководство школы не обеспечило безопасность: снег и наледь с крыльца не были убраны вовремя.

Не смирившись с ситуацией, мать ребенка обратилась в прокуратуру. Прокурор, защищая права несовершеннолетнего, подал иск в суд против образовательной организации.

Суд признал вину школы и обязал ее выплатить семье пострадавшего 50 тысяч рублей. Директора учреждения также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание пришкольной территории.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Бижбулякский район несчастный случай
