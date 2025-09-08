В Уфе двух женщин осудили за укрывательство убийства

22:10, 08 сен 2025

В Уфе вынесли приговор двум женщинам, которые помогли знакомому скрыть убийство. Суд назначил каждой из них год лишения свободы условно с испытательными сроками восемь и девять месяцев.

По данным прокуратуры, преступление произошло в феврале прошлого года. Во время застолья их приятель в ходе ссоры убил другого мужчину. Женщины стали свидетелями, но в полицию не сообщили, а решили помочь скрыть следы.

Вместе с убийцей они завернули тело в постельное белье, вынесли из дома в сарай и сбросили в подвал. После этого они забросали тело вещами и тщательно отмыли в доме кровь.

На суде обе женщины полностью признали свою вину. Их осудили по статье о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство, рассматривается отдельно.

