В Уфе водителя автобуса будут судить за взятки начальнику

22:19, 08 сен 2025

В Уфе передали в суд дело 41-летнего водителя «Пассажирского автотранспортного предприятия №3». Мужчину обвиняют в том, что он систематически давал взятки своему начальнику за особые условия работы.

По данным следствия, водитель платил руководителю автоколонны от 5 до 15 тысяч рублей. За эти деньги он получал удобный рабочий график и стабильные премии. Кроме того, взятки помогали ему избегать ответственности за нарушения трудовой дисциплины.

Коррупционную схему обнаружили в ходе совместной работы Следственного комитета и МВД по Башкортостану. Во время расследования водитель полностью признал свою вину.

Начальник, который получал деньги от водителя, уже признан виновным и осужден. Теперь суд решит судьбу самого водителя.

Автор: Семен Подгорный