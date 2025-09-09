В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков

21:48, 09 сен 2025

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали двух 13-летних подростков на питбайках. Школьники ехали по Нагаевскому шоссе без водительских прав, где их остановили во время рейда «Не рули, малай!».

Полицейские отстранили мальчиков от управления и вызвали на место их родителей. Питбайки эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь родителям грозит административное наказание. На них составили протоколы за ненадлежащий контроль за детьми, которые рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

Самих подростков, по информации республиканской ГИБДД, могут поставить на профилактический учет в органах внутренних дел.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ