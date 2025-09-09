Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимца приговорили к 8 годам колонии за ограбление на 15 млн рублей

21:52, 09 сен 2025

21:52, 09 сен 2025

В Уфе 19-летний местный житель получил восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Он силой отнял 15 миллионов рублей у покупателей несуществующего автомобиля, которых сам заманил в город, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Весной молодой человек разместил в интернете объявление о продаже BMW за 17 миллионов рублей, не имея автомобиля. На него откликнулись двое жителей Санкт-Петербурга, с которыми он договорился о сделке на 15 миллионов.

В мае покупатели приехали в Уфу с деньгами. На встрече мошенник достал неисправный пневматический пистолет и, угрожая им, забрал всю сумму.

Калининский районный суд Уфы признал его виновным в разбое. На суде молодой человек полностью признал вину и частично вернул деньги потерпевшим. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить оставшуюся часть долга — 12,8 миллиона рублей.

В Уфе двух женщин осудили за укрывательство убийства

В Уфе двух женщин осудили за укрывательство убийства
Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа грабеж суд
