Директора колледжа в Башкирии приговорили к 3 годам колонии за хищение 2 млн рублей

22:12, 09 сен 2025

Директор Ишимбайского профессионального колледжа отправится в колонию на три года. Салаватский городской суд признал его и трех сотрудников бухгалтерии виновными в краже более 2 млн рублей из бюджета учебного заведения.

С февраля 2018 по декабрь 2020 года руководитель вместе с бухгалтерами по предварительному сговору начисляли фиктивные премии. Деньги предназначались как для них самих, так и для сотрудников, которые не знали о схеме. Всю сумму сообщники забирали себе.

Суд установил, что директор также тратил деньги колледжа на личные покупки и организовывал выдачу дипломов людям, которые не проходили обучение и не сдавали экзамены. За это его дополнительно признали виновным в превышении должностных полномочий.

В ходе процесса руководитель свою вину отрицал. Трое его подчиненных полностью признались в содеянном.

В итоге суд приговорил директора к трём годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Бухгалтеры получили по два года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

