В Башкирии неизвестные напали с поленом на подростков на скутере
21:10, 10 сен 2025
Вечером 7 сентября в селе Акбердино на двух девочек-подростков напали с поленом. Около 20:00 девушки 16 и 14 лет ехали на скутере и квадроцикле по улице Рами Гарипова, когда на них набросились неизвестные.
Обеих пострадавших госпитализировали с множественными травмами и переломами. У одной из девочек сломана лопаточная кость. О нападении стало известно от очевидцев, которые сообщили об этом в социальных сетях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас следователи совместно с полицией ищут нападавших и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
