Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии неизвестные напали с поленом на подростков на скутере

В Башкирии неизвестные напали с поленом на подростков на скутере

21:10, 10 сен 2025

Вечером 7 сентября в селе Акбердино на двух девочек-подростков напали с поленом. Около 20:00 девушки 16 и 14 лет ехали на скутере и квадроцикле по улице Рами Гарипова, когда на них набросились неизвестные.

Обеих пострадавших госпитализировали с множественными травмами и переломами. У одной из девочек сломана лопаточная кость. О нападении стало известно от очевидцев, которые сообщили об этом в социальных сетях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас следователи совместно с полицией ищут нападавших и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Иглинском районе Башкирии в аварии погиб 44-летний водитель «семерки»

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии в аварии погиб 44-летний водитель «семерки»
Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе
Читайте также

В Башкирии подросток пострадал от групповой расправы из-за общения с девочкой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии подросток пострадал от групповой расправы из-за общения с девочкой
В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками
Человек и закон в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками
Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей
Человек и закон в Башкирии
Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен