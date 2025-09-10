Водителю скорой в Башкирии выписали штраф, пока он спасал пациента

21:37, 10 сен 2025

В Башкирии водитель скорой помощи получил штраф за превышение скорости, когда вёз в больницу пациента в критическом состоянии. Нарушение зафиксировала дорожная камера.

Водитель рассказал о случившемся в соцсетях. По его словам, на снимке с камеры кто-то закрасил надписи «скорая помощь» и обрезал кадр так, чтобы не было видно проблесковых маячков.

На работе водителю ответили: «не нарушай — не будет наказания». Ему предложили либо заплатить штраф, либо после смены самому ехать в ГИБДД и доказывать, что машина принадлежит медслужбе, так как медик приказал ехать быстро.

В Минздраве Башкирии объяснили изданию Горобзор, что штрафы на машины скорой помощи приходят регулярно. Обычно медучреждение направляет в ГИБДД путевой лист и архивную справку, после чего штраф отменяют. Однако в ведомстве подчеркнули, что этот автомобиль принадлежит подрядной организации, за действия которой министерство ответственности не несёт.

В МВД уточнили, что подобные штрафы выписывают не инспекторы ДПС на дороге, а специализированный центр автоматической фиксации нарушений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Честный репортаж