Жительница Башкирии убила пенсионера из-за отказа дать деньги на алкоголь
21:47, 10 сен 2025
В Башкирии вынесли приговор 36-летней женщине, которая жестоко расправилась со своим 69-летним знакомым. Трагедия произошла в селе Айсуак Куюргазинского района в июле прошлого года, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.
По данным ведомства, женщина знала, что пенсионер получил пенсию, и пришла к нему домой просить денег на спиртное. Мужчина отказал, но предложил выпить вместе тот алкоголь, что у него был.
Когда спиртное закончилось, гостья снова потребовала деньги. Получив отказ, она схватила нож и нанесла пенсионеру несколько ударов в шею и грудь. После этого женщина связала раненого, нашла в доме тысячу рублей и скрылась.
От полученных травм и потери крови мужчина скончался. Его тело обнаружили соседи — они и вызвали полицию. Одна из соседок рассказала, что видела обвиняемую возле дома погибшего.
Женщину задержали, и на допросе она во всём созналась. Суд признал её виновной в разбое и убийстве. Ей назначили 16 лет лишения свободы в колонии общего режима и год ограничения свободы после освобождения.
