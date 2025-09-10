В Башкирии налогового инспектора будут судить за ущерб бюджету в 4,5 млн рублей

21:58, 10 сен 2025

Главный госинспектор налоговой службы предстанет перед судом в городе Сибае. По версии следствия, она помогла коммерческой фирме незаконно снизить налоги на сумму более 4,5 млн рублей.

Схема вскрылась после выездной проверки, которую чиновница проводила в 2023 году. Следователи установили, что инспектор знала об использовании компанией поддельных документов от шести партнёров. Несмотря на это, она внесла в акт проверки ложные данные, которые позволили предприятию получить необоснованные вычеты по НДС.

По мнению прокуратуры, инспектор действовала не из корысти, а чтобы улучшить свои служебные показатели. Ей предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге с тяжкими последствиями.

Обвиняемая свою вину не признаёт. Теперь её дело рассмотрит суд.

Автор: Семен Подгорный