В Башкирии двое мужчин получили условные сроки за взятку сотруднику ФСБ

Кировский районный суд Уфы приговорил двух мужчин к трём годам лишения свободы условно. Они пытались дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы прекратить уголовное дело.

Двое жителей Белебеевского района решили схитрить на экзамене в ГИБДД. Они использовали скрытые камеры и микрофоны, но их план раскрыли сотрудники ФСБ и экзаменационной комиссии.

Поскольку такая аппаратура запрещена, на мужчин завели уголовное дело. На допросе один из них признался, что купил технику у 32-летнего жителя Чекмагушевского района. Когда продавец узнал, что им заинтересовались силовики, он решил откупиться.

Мужчина попросил своего 43-летнего знакомого передать офицеру ФСБ 100 тысяч рублей. Однако посредника задержали с поличным в момент передачи денег. В суде и продавец, и его помощник полностью признали свою вину.

