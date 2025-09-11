Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии двое мужчин получили условные сроки за взятку сотруднику ФСБ

В Башкирии двое мужчин получили условные сроки за взятку сотруднику ФСБ

22:06, 11 сен 2025

Кировский районный суд Уфы приговорил двух мужчин к трём годам лишения свободы условно. Они пытались дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы прекратить уголовное дело.

Двое жителей Белебеевского района решили схитрить на экзамене в ГИБДД. Они использовали скрытые камеры и микрофоны, но их план раскрыли сотрудники ФСБ и экзаменационной комиссии.

Поскольку такая аппаратура запрещена, на мужчин завели уголовное дело. На допросе один из них признался, что купил технику у 32-летнего жителя Чекмагушевского района. Когда продавец узнал, что им заинтересовались силовики, он решил откупиться.

Мужчина попросил своего 43-летнего знакомого передать офицеру ФСБ 100 тысяч рублей. Однако посредника задержали с поличным в момент передачи денег. В суде и продавец, и его помощник полностью признали свою вину.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии убила пенсионера из-за отказа дать деньги на алкоголь

Читайте также:

Жительница Башкирии убила пенсионера из-за отказа дать деньги на алкоголь
Автор: Семен Подгорный
Фото: УФСБ по РБ
Теги: суд
Читайте также

Депутат из Башкирии пытался откупиться от ДПС за 30 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
Депутат из Башкирии пытался откупиться от ДПС за 30 тысяч рублей
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
Происшествия в Башкирии
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
Жители Башкирии попались на шпионском оборудовании во время сдачи экзамена в ГИБДД
Человек и закон в Башкирии
Жители Башкирии попались на шпионском оборудовании во время сдачи экзамена в ГИБДД
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен