В Уфе будут судить мужчину, напавшего с лопатой на расклейщика рекламы

22:19, 11 сен 2025

Жителя Уфы, который избил человека снегоуборочной лопатой, ждет суд. Прокуратура Калининского района уже передала дело для рассмотрения.

Инцидент произошел в январе во дворе дома на улице Черниковской, сообщает пресс-служб республиканской прокуратуры. 40-летний мужчина отбывал наказание за предыдущие правонарушения — его отправили на обязательные работы по уборке снега. В это же время другой мужчина расклеивал во дворе рекламные объявления.

Между мужчинами началась словесная ссора. В какой-то момент дворник схватил снегоуборочную лопату и несколько раз ударил ею расклейщика.

Нападавший полностью признал свою вину. Теперь его дальнейшую судьбу решит Калининский районный суд Уфы.

Автор: Семен Подгорный