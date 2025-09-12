В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода

22:26, 12 сен 2025

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю жительницу Иглинского района к 5,5 годам колонии-поселения. Женщина насмерть сбила 60-летнюю пенсионерку и скрылась с места ДТП. Помимо основного наказания, ей на два года запретили садиться за руль и обязали выплатить 400 тысяч рублей сыну погибшей.

Авария произошла в августе 2024 года на улице Рихарда Зорге. Водитель за рулем «Хендай Солярис» двигалась задним ходом и наехала на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После столкновения водитель уехала.

Пострадавшую госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти — от полученных травм она скончалась в больнице. По информации прокуратуры Башкирии, водитель полностью признала свою вину.

Суд отсрочил исполнение приговора до того момента, как ребенку осужденной исполнится 14 лет.

Автор: Семен Подгорный