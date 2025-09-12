Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе суд подтвердил закрытие концертной площадки из-за шума

В Уфе суд подтвердил закрытие концертной площадки из-за шума

22:29, 12 сен 2025

Концертная площадка Box-Park в уфимском «Арт-Квадрате» останется закрытой из-за громкой музыки по ночам. 12 сентября Верховный суд Башкортостана подтвердил это решение, отклонив апелляцию организаторов. Теперь жители соседних домов могут спать спокойно.

Все началось с жалоб уфимцев в прокуратуру. По их обращению Роспотребнадзор провел замеры и установил, что во время ночных концертов уровень шума превышал санитарные нормы и был опасен для здоровья.

На основании этих данных Ленинский районный суд сначала оштрафовал компанию-организатора «Молл» и постановил закрыть площадку на 20 суток. 5 сентября приставы опечатали Box-Park. Попытка компании обжаловать это решение в Верховном суде провалилась — постановление осталось в силе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода

Читайте также:

В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП по РБ
Теги: Уфа суд
Читайте также

В Уфе закрыли площадку Box-Park из-за громкой музыки по ночам
Человек и закон в Башкирии
В Уфе закрыли площадку Box-Park из-за громкой музыки по ночам
Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
Человек и закон в Башкирии
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
Экс-министр юстиции Башкирии скончалась на 100-м году жизни
Общество в Башкирии
Экс-министр юстиции Башкирии скончалась на 100-м году жизни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен