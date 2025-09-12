В Уфе суд подтвердил закрытие концертной площадки из-за шума

22:29, 12 сен 2025

Концертная площадка Box-Park в уфимском «Арт-Квадрате» останется закрытой из-за громкой музыки по ночам. 12 сентября Верховный суд Башкортостана подтвердил это решение, отклонив апелляцию организаторов. Теперь жители соседних домов могут спать спокойно.

Все началось с жалоб уфимцев в прокуратуру. По их обращению Роспотребнадзор провел замеры и установил, что во время ночных концертов уровень шума превышал санитарные нормы и был опасен для здоровья.

На основании этих данных Ленинский районный суд сначала оштрафовал компанию-организатора «Молл» и постановил закрыть площадку на 20 суток. 5 сентября приставы опечатали Box-Park. Попытка компании обжаловать это решение в Верховном суде провалилась — постановление осталось в силе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП по РБ