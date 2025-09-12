30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки

22:44, 12 сен 2025

Прокуратура Кумертау передала в суд дело 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что в марте он до смерти избил другого мужчину.

По данным следствия, конфликт произошел на улице Энергетиков. Во время пьяной ссоры обвиняемый нанес своему знакомому не менее 16 ударов по голове и телу. Пострадавшего доставили в больницу, но спустя несколько недель он скончался от полученных травм.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину он не признает. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит Кумертауский межрайонный суд.

Автор: Семен Подгорный